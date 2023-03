Camion in una direzione Scatta l’ordinanza

Con oltre un mese di anticipo rispetto all’anno scorso scatta l’ordinanza che prevede il transito in una sola direzione di marcia per i mezzi pesanti lunghi oltre 9,1 metri, quindi camion e autobus, nel tratto compreso tra Ossuccio e Colonno. Il provvedimento disposto da Anas servirà, si spera, a rendere un po’ più fluido il traffico in una delle aree più problematiche dell’intero Centro Lago, colpa dei lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina e soprattutto delle strettoie che rendono un incubo il transito lungo la Statale Regina ogni volta che due mezzi di grosse dimensioni si trovano uno di fronte all’altro. Per evitare questi incroci pericolosi a partire da lunedì dalle 6.30 alle 14 entrerà in vigore il divieto di transito per autobus e mezzi pesanti da Ossuccio verso Colonno, in direzione di Como. Dalle 14 alle 19.30 il provvedimento scatterà, ma in direzione opposta, da Colonno verso Ossuccio. Sono esclusi dal provvedimento i mezzi pesanti che partono o hanno come destinazione il tratto tra Argegno e Menaggio e i veicoli per trasporto persone con origine o arrivo nello stesso tratto. L’ordinanza dell’Anas rimarrà in vigore fino al 31 ottobre prossimo. R.C.