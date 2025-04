Calì: maggiore prevenzione sul territorio

"I comportamenti devianti giovanili, spesso declinati in risse e aggressioni, con l’uso preoccupante di armi o coltelli anche da parte dei minori", uso distorto dei social media che incrementano la tendenza a non denunciare, "o a farlo solo su piattaforme virtuali anziché rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine, rischiando di creare un senso di isolamento e impotenza", e il crescente "ricorso alla violenza, agita o minacciata, come strumento unico di risoluzione dei conflitti". Ma anche l’importanza di non dimenticare mai l’irrinunciabile "valore delle persone che con il loro lavoro quotidiano, instancabile, passionale, possono incidere sul corso delle cose". Sono i temi principali toccati dal questore di Como Marco Calì, nel discorso pronunciato ieri mattina in occasione delle celebrazioni del 173° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, che si sono svolte nel Teatro Sociale di Como. "Mi pongo una domanda – ha proseguito –. Siamo riusciti quest’anno a mettere in campo giuste strategie di contrasto? Ai cittadini la risposta. Io certamente ho rafforzato ulteriormente la convinzione che, per proteggere questo territorio, lo strumento principe è la prevenzione". Sono state 11mila e 315 le chiamate ricevute nell’ultimo anno e 6.201 gli interventi di sala operativa.

"Gli interventi delle Volanti nelle zone più calde della città come piazza Volta, piazza della Tessitrice, all’area di via Anzani, hanno inciso in maniera positiva sulle aspettative di sicurezza. Le 92mila persone controllate, in sensibile aumento, sono sinonimo della nostra presenza reale. Lo dimostrano anche i rapidi interventi in alcuni recenti episodi di violenza in centro città". Quanto ai numeri sono stati 304 gli arresti nel 2024 su tutto il territorio provinciale, 62 dei quali per droga e 140 dalla sola Squadra Mobile e 51 in frontiera, 1.712 gli indagati. Sono stati sequestrati oltre 47 chili di stupefacente. La polizia amministrativa ha chiuso 11 locali, rilasciato più di 38mila passaporti e 15mila permessi di soggiorno. Paola Pioppi