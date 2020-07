In primo grado, nel 2016, era stato prosciolto dall’accusa di aver partecipato alla truffa da 40mila euro alla Spumador, consistita nell’impossessarsi dei bancali destinati a essere riconsegnati all’azienda. Ma ora, in Appello, è arrivata la condanna per Pasquale Della Valle, canturino di 51 anni: un anno di reclusione, pena sospesa. Durante il processo che si era svolto a Como, avevano patteggiato i due coimputati, rispettivamente di Cantù e Lomazzo, mentre per Della Valle, assistito dall’avvocato Raffaele Bacchetta, era arrivato il proscioglimento per mancanza di prove. Secondo le accuse del sostituto procuratore Mariano Fadda, che aveva coordinato i carabinieri, gli imputati avevano indotto in errore gli impiegati relativamente ai conteggi svolti al termine dei viaggi dalla società incaricata dei trasporti facendo così figurare scarichi di bancali mai avvenuti.

Pa.Pi.