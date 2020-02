Cadorago (Como), 5 febbraio 2020 - Il carabiniere travestito da addetto alle consegne, ha suonato il campanello della casa famiglia di Cadorago nei giorni scorsi. Si era preso in carico un pacco proveniente dall’Olanda, al cui interno c’era un flacone da un litro di Gbl, la «droga dello stupro», indirizzato al 43enne direttore della comunità educativa La Valle del Lura di Cadorago.

È stato lui ha ritirare quel pacco, finendo in carcere poco dopo. Ma nell’arco di qualche ora, le accuse contro di lui si sono moltiplicate, quando i militari dei Nas di Roma, hanno trovato nei suoi tablet, computer e telefono cellulare, immagini pedopornografiche, oltre a un video di natura sessuale che ritrae un ragazzino. Inoltre nei giorni consecutivi, i carabinieri hanno fatto una serie di accertamenti, arrivando a contestare anche un abuso sessuale che sarebbe avvenuto tempo fa, nei confronti di un ragazzo ora maggiorenne. Tutte vicende che in nessun modo coinvolgono la Comunità di cui l'uomo era direttore da anni, che prende incarichi direttamente dal Tribunale di Milano. Finito in carcere al Bassone, nel frattempo ha sostenuto l’interrogatorio di convalida del suo arresto con il giudice di Como Maria Luisa Lo Gatto, a cui avrebbe fatto alcune ammissioni. Ma le indagini su di lui sembrano essere solo all’inizio.

Un primo filone riguarda la droga, che ha portato i carabinieri a suonare alla sua porta: stavano monitorando alcuni pacchi provenienti dall’Olanda, e destinati a diversi soggetti, uno dei quali appunto il direttore della comunità educativa. All’interno c’era un litro di Gbl, pari a 1800 dosi: un solvente industriale di cui è vietato il commercio, proprio perché utilizzato come sostanza stupefacente. E’ inodore e insapore, si usa a gocce, perché basta un quantitativo minimo per far perdere i freni inibitori: tutte caratteristiche per le quali è stato più volte utilizzato per stordire le vittime e compiere violenze sessuali. Quale fosse la destinazione di quella droga, ancora non è chiaro. Ma allo stesso tempo, sono in corso accertamenti sul materiale pedopornografico che era nella sua disponibilità. Immagini di cui si ignora la provenienza, con protagonisti minori ripresi in atti o pose sessuali. Inoltre è stato trovato un video che sarebbe stato realizzato dallo stesso arrestato e poi custodito nel telefono, che ritrae un ragazzino mentre si fa la doccia e compie atti sessuali. Successivamente all’arresto, sono stati rintracciati e sentiti alcuni minori con cui l’uomo sarebbe stato in contatto, arrivando infine alla testimonianza che ha fatto emergere l’abuso sessuale.