Cade dal tetto a Carpenedolo (BS): 32enne ripara i danni della grandinata

CARPENEDOLO (Brescia)

Sale sul tetto per riparare i danni della tremenda grandinata della scorsa settimana, una lastra cede di schianto e lui precipita di sotto, facendo un volo di cinque metri. È successo ieri alla Nolli di Carpenedolo, e un 32enne è grave in ospedale. L’infortunio è capitato poco prima delle 16 nel capannone di via Achille Pozzi, e ricorda il tragico incidente nel quale alla fine di agosto 2019 perse la vita il titolare, Dario Nolli, 67 anni, morto proprio dopo essere caduto dal tetto in plexiglass dell’azienda che cercava di sistemare per i danni da maltempo. Nel caso di ieri il 32enne ferito è stato accompagnato dall’eliambulanza in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia.

La dinamica precisa della caduta è ancora al vaglio dei tecnici di Ats, che sono intervenuti in nell’azienda insieme alle forze dell’ordine, anche se in base alle prime informazioni pare proprio che una porzione di copertura non abbia retto il peso dell’uomo e si sia spezzata. L’operaio è stato ricoverato in gravi condizioni per le numerose fratture e i traumi riportati nella caduta dal tetto. B.R.