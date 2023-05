Cadavere ripescato sul lungolago

Il corpo di un uomo, ormai senza vita, è stato ripescato ieri mattina alle 8.30 dalle acque antistanti il Lungolago Mafalda di Savoia. Si tratta di un quarantottenne di origine milanese, la cui scomparsa era stata denunciata alcuni giorni fa dalla figlia, già preoccupata per un possibile epilogo tragico. Sul posto, per il suo recupero, sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, assieme alla polizia della Squadra Mobile e Volante. Tutte le circostanze hanno orientato gli accertamenti verso il gesto volontario, ma per sgombrare il campo da ogni dubbio, il magistrato di turno della Procura di Como ha comunque deciso di disporre un esame esterno, che possa definitivamente escludere la presenza di segni di violenza.