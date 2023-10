Bregnano, spacciatore denunciato due volte in due giorni

Bregnano (Como), 21 ottobre 2023 - È stato fermato e denunciato due volte in due giorni per lo stesso reato, spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane 23enne extracomunitario senza fissa dimora individuato dai carabinieri di Cermenate con l’aiuto dei reparti di Cacciatori “Calabria”.

Il giovane è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di cocaina, quattro telefoni cellulari e 465 euro in contanti, fermato e nuovamente identificato è stato denunciato e rilasciato. Più o meno lo stesso quantitativo di denaro e stupefacente che gli era stato sequestrato l’altro giorno, in un bivacco in un’altra area del bosco sempre in località Puginate.