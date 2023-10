Bregnano, smantellato un bivacco nei boschi della droga

Bregnano (Como) - Proseguono i controlli nei boschi della droga da parte dei reparti dei Cacciatori di Calabria dell’Arma in collaborazione con i carabinieri delle stazioni del territorio. Nella brughiera di di Bregnano, in frazione Puginate, è stato geolocalizzato e successivamente smantellato un bivacco in cui sono stati trovati 0,83 grammi di cocaina, un coltello, contanti e due telefoni cellulari.

Nel corso dei controlli è stato individuato anche materiale per il confezionamento e il taglio della droga oltre a una bicicletta mountainbike del valore di circa 500 euro che è stata sequestrata in attesa di verificare se qualcuno ne ha denunciato il furto.

Nel corso dell’operazione è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, ricettazione e porto abusivo di armi un 23enne extracomunitario senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso in passato altri reati.