Como, 4 settembre 2018 - Rtorno di fiamma per Brad Pitt e Jennifer Aniston. Secondo quanto riporta il magazine australiano 'New Idea', i due si starebbero godendo una romantica vacanza in Italia, precisamente nella villa di George Clooney sul lago di Como.

L'attore avrebbe portato con sé anche la figlia Shiloh per regalarle una pausa rilassante lontano dagli strascichi del turbolento divorzio con Angelina Jolie. Proprio per evitare alla 12enne ulteriori stress (e per passare un po' di tempo insieme), Brad e Jen avrebbero organizzato il viaggio in Europa. Una piccola fuga dalla realtà che si sta rivelando molto utile anche per l'attrice, provata allo stesso modo dal divorzio con l'ex Justin Theroux.