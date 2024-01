Botte e umiliazioni per 17 anni. Il marito finisce a processo

Per diciassette anni, ha subito botte, umiliazioni, insulti diretti a lei e ai suoi familiari. Anche davanti ai bambini piccoli, senza che mai la donna denunciasse per timore di ritorsioni, al punto da non rivolgersi mai al pronto soccorso o a chiedere assistenza sanitaria, per tenere nascosto ciò che accadeva dentro casa. Ora l’uomo, 44 anni, è finito a processo per maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’essere stati commessi in presenza dei figli minori.

Il procuratore di Como, Massimo Astori, lo accusa di reati commessi tra il 2003, anno in cui era nato il primo figlio della coppia, e il 2020. Nel frattempo i due hanno avuto altri figli, nel 2006 e nel 2015, che sono cresciuti assistendo quasi ogni giorni alle aggressioni che la madre subiva per motivi banali e pretestuosi. Fino a tre anni fa, quando la donna si è presentata dai carabinieri, convinta di denunciare tutto quello che aveva subito. Le indagini hanno ricostruito e verificato tutte le sue dichiarazioni, prima di arrivare a formalizzare l’imputazione.

Sono state ascoltate persone che erano al corrente dei maltrattamenti o anche solo di qualche episodio. A questo si sono aggiunte verifiche tecniche a riscontro e l’audizione protetta dei bambini, a cui è stato fatto raccontare come si comportava il papà in casa, cosa accadeva alla mamma e quali parole venivano usate contro di lei.

Ora per l’uomo, che si trova a piede libero, si è aperto il processo davanti al Tribunale collegiale di Como, che proseguirà con l’audizione dei testimoni e dei carabinieri che hanno svolto le indagini.

