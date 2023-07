Botte e minacce alla moglie Dovrà stare lontano da lei

Droga e alcol e poi minacce e botte alla moglie. Per questi motivi un trentunenne è stato mandato via da casa e non potrà più incontrarsi con la moglie. L’epilogo della vicenda è avvenuto venerdì, quando la donna, esasperata e impaurita, si è rivolta ai militari. Lei è arrivata in caserma con dei lividi dovuti alle percosse che aveva subito e ha ripercorso tanti anni di sopportazione giunti al termine. La vittima ha raccontato che le cose in casa si erano messe male subito dopo il matrimonio. L’uomo aveva cominciato a bere, ubriacarsi e far uso di stupefacenti e quando era sotto gli effetti di alcol e droghe, litigava con la moglie, prendendola spesso a schiaffi e pugni e minacciandola. Lei per qualche anno aveva sopportato, ma negli ultimi tempi la situazione era giunta al limite, le liti erano diventate più frequenti e con esse anche le percosse. Per questo motivo aveva deciso di farla finita, rivolgendosi ai carabinieri e trovando un posto dove andare perché non voleva più stare con quell’uomo che le faceva paura. Le indagini sono state rapide e i militari hanno riferito al magistrato il quale ha emesso un provvedimento di allontanamento dell’uomo e il conseguente divieto a incontrare la moglie e ad avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati e sul posto di lavoro.

Pgr