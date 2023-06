Bormio: Legambiente sventola la bandiera nera per la tangenzialina dell'Alute

Sul pennone del palazzo municipale Bormio sventola una bandiera nera. L’hanno issata gli attivisti di Legambiente. Il vessillo della vergogna è stato assegnato per la tangenzialina dell’Alute, in programma per le Olimpiadi invernali di Milano–Cortina 2026, "uno scempio paesaggistico in una delle poche aree fino ad oggi miracolosamente scampate alla devastazione prodotta dalla proliferazione delle seconde case", spiegano gli ambientalisti. La tangenziale di Bormio è un’opera da 12 milioni di euro per un chilometro e mezzo di strada, progettata con l’obiettivo di alleggerire il traffico che assedia il centro abitato, attraversato dalle 12 alle 15mila auto al giorno. "Il problema però meritava la valutazione di alternative confrontabili e soprattutto un coinvolgimento ampio dei cittadini – rimproverano da Legambiente -. Invece, il coinvolgimento è stato ridottissimo, inoltre si sono rispolverati progetti vecchi di vent’anni. Il potenziamento della strada ripropone il solito modello del passato: rilancio dell’economia, cantieri veloci per dare spazio alle imprese, tendenzialmente lombarde. Si investiranno 12 milioni per liberare il centro del paese dal traffico, collegando le aree delle funivie con la pista Stelvio, l’accesso allo Ski stadium di Santa Lucia. Si intaccherà ulteriormente la piana dell’Alute, interessando con la nuova strada l’argine sinistro del torrente, un corridoio di biodiversità, elemento prezioso di qualità del paesaggio e della rete ecologica. Forse proprio a partire dalle considerazioni sul valore di paesaggio e degli ambienti naturali, in un’area chiamata “Magnifica Terra“ si sarebbe dovuto ragionare diversamente prima di realizzare una bretella lunga un chilometro e mezzo, che interferisce con i percorsi ciclopedonali esistenti". Daniele De Salvo