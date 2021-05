Alzate Brianza (Como) - Dopo anni il Comune ha deciso di abbattere due edifici in località Carbusate, ma le associazioni ambientaliste insorgono perché manca un piano di rinascita dell’antico borgo agricolo di Fabbrica Durini. Nei giorni scorsi il sindaco, Mario Anastasia, ha firmato un’ordinanza per abbattere due immobili su via Manzoni, in prossimità di uno dei punti in cui la carreggiata è più stretta proprio per la presenza delle cascine. "La demolizione di due edifici del vecchio nucleo di Fabbrica Durini non deve diventare il pretesto per stravolgere la consistenza del borgo – spiegano gli attivisti del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", il comitato per il Parco Regionale Groane-Brughiera, WWF Insubria e Legambiente Cantù – Chiediamo all’amminitrazione comuale di vincolore ogni intervento a un piano di recupero di iniziativa pubblica, finalizzato al restauro e risanamento conservativo di tutti i vecchi edifici della frazione".

Per evitare speculazioni gli ambientalisti chiedono che al posto degli edifici abbattuti ne sorgano altri con la stessa volumetria. "Deve essere pertanto mantenuta l’impronta del vecchio nucleo, di notevole importanza storica e architettonica – proseguono - Come abbiamo detto per le modifiche al Piano di governo del territorio il Comune deve concentrare i propri obiettivi nel recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto delle frazioni di Fabbrica e di Carbusate. Questo per evitare nuovo consumo di suolo su tutto il territorio di Alzate Brianza". Gli ambientalisti ricordano che già a giugno dell’anno scorso, mentre era in corso la revisione del Pgt, avevano presentato un’osservazione per ricordare che la zona di Fabbrica Durini e Carbusate è sottoposta a un vincolo monumentale. Sorto ai piedi del castello costruito nel X secolo dai Conti Durini il borgo agricolo è inserito già negli atti della Pieve di Incino datati 1751.