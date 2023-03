Bongiasca nomina il vice e il Pd insorge: "Una scelta arbitraria"

Una nomina che è andata di traverso al Pd quella di Giovanni Alberti, sindaco di Mariano Comense, a vicepresidente della Provincia, non per questioni di competenza bensì di appartenenza politica. Alberti è un esponente storico della Lega mentre il presidente Fiorenzo Bongiasca (foto) è stato rieletto anche grazie ai voti degli amministratori di centrosinistra che non hanno gradito la nomina. "Apprendiamo con stupore della nomina effettuata dal presidente della Provincia, Fiorenzo Bongiasca, del vicepresidente. Non già per la persona, bensì per le modalità della scelta, avvenuta senza condivisione preventiva dei criteri e tempistiche con i consiglieri provinciali - si legge in una nota Pd -. L’ente Provincia soffre da tempo di un sostanziale distacco dalla cittadinanza, ma, con iniziative di questo tipo, rischia di non essere nemmeno la tanto auspicata “Casa dei Comuni“, che in questa scelta avrebbero dovuto essere coinvolti quali interlocutori". Ro.Ca.