Blitz sul “Monte Sinai” Droga nascosta sulle piante Un altro pusher in manette

di Paola Pioppi

OLGIATE COMASCO

Il nascondiglio, per tenere nascosti i vari involucri contenenti diverse tipologie di droga, era alla base di un grosso albero. Uno dei tanti che si trovano all’interno dell’area boschiva Monte Sinai, a Olgiate Comasco. Una sorta di cassaforte che Nabil Ammar, marocchino di 29 anni senza fissa dimora, sapeva riconoscere grazie a segni e punti di riferimento del tutto personali, e che ha funzionato finché non è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Olgiate Comasco, durante una operazione di perlustrazione di boschi svolta lunedì, assieme agli Squadroni Cacciatori che ormai da mesi sono impegnati nel contrasto allo spaccio di droga boschivo Comasco.

Assieme ad Ammar, c’era un complice, che è riuscito a scappare, ma nel frattempo i militari sono riusciti a individuare il nascondiglio in cui era custodito lo stupefacente: circa 100 grammi di cocaina, 30 di eroina e 50 di hascisc, suddivisi in vari involucri. C’erano inoltre quattro telefoni cellulari, che sono stati messi sotto sequestro.

Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Ammar è stato arrestato e portato in carcere al Bassone, in attesa della convalida, ma intanto proseguono gli accertamenti anche sul complice.

Intanto, il danno economico prodotto agli spacciatori, con il sequestro di quasi due etti di droga, è tutt’altro che lieve.

Nel frattempo a Merone, i carabinieri di Lurago d’Erba lunedì pomeriggio hanno fermato Younes Mourchid o Morsid, a seconda degli alias, marocchino di 34 anni, anche lui senza dimora fissa, controllato per strada in quanto in stato di evidente alterazione, da presunto uso stupefacenti. Ha dato in escandescenze, si è opposto al controllo cercando di colpire i carabinieri con calci e pugni. Quando i militari lo hanno bloccato, gli hanno trovato addosso 12 dosi di hascisc, pari a circa 22 grammi, e 260 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenute guadagno dello spaccio di droga. È stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, ed è finito processo per direttissimo. Ha patteggiato un anno e mezzo di reclusione, con pensa sospesa in quanto incensurato.