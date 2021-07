Como, 12 luglio 2021 – Una biscia di grandi dimensioni, lunga circa un metro e venti centimetri, sé intrufolata questa mattina nel cortile di un’abitazione in via Palazzetto a Como, sotto via Oltrecolle. A trovarsi davanti al rettile, sono stati i residenti, che hanno subito avvisato i vigili del fuoco, chiudendosi in casa durante l’attesa delle squadre. Si trattava di un esemplare di “natrice”, chiamata anche “biscia viperina”, una specie non velenosa che fa parte delle vipere d’acqua. Si riconosce dalle conformazione delle macchie scure dalla forma irregolare, ma la sua lunghezza arriva in genere a un massimo un metro: in questo caso, l’animale aveva raggiunto dimensioni particolarmente sviluppate. Nonostante la presenza di persone, la biscia non si è allontanata, ed è rimasta immobile al sole: i vigili del fuoco l’hanno avvicinata senza difficoltà, catturata e poco dopo rilasciata in una zona boschiva, il suo ambiente naturale.

© Riproduzione riservata