Binago, ladro di abitazioni arrestato in flagranza: inseguito e bloccato dai carabinieri

Binago, 14 novembre 2024 – Inseguito e bloccato dai carabinieri a bordo di una T-Roc segnalata come auto con cui erano già stati commessi furti, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri di Olgiate Comasco la scorsa notte, mentre il complice è riuscito a fuggire. L’uomo è un albanese di 47 anni residente nel milanese, fermato verso le 22 in via Santa Maria a Binago, in prossimità di una abitazione: ad attirare l’attenzione dei carabinieri, è stato il passaggio dell’auto da un varco che ha segnalato la targa.

Si trattava di una T-Roc rubata a Malpensa lo scorso 8 ottobre, sul quale erano state installate le targhe clonate di un’auto identica effettivamente esistente, e appartenente a una donna di Milano. L’uomo, nel tentativo di scappare, ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri, rimanendo ferito alle ginocchia in una caduta. Addosso gli sono stati trovati una torcia e un cacciavite. Processato per direttissimo, ha ottenuto un rinvio per i termini a difesa, ed è finito agli arresti domiciliari.