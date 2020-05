Como, 28 maggio 2020 - In una città in cui trovare parcheggio è difficile se non impossibile, discutere di pedonalizzazioni è tabù. L’ultimo che lo aveva fatto, facendo seguire alle parole i fatti, era stato Mario Lucini che nel corso del suo mandato aveva allargato la zona pedonale togliendo le auto da piazza Roma, piazza Grimoldi e piazza Volta. Una scelta che gli era costata più fischi che applausi e che di sicuro ha pesato sulla decisione di non ricandidarsi per un secondo mandato.

A tre anni di distanza, con un Piano del traffico ancora in via di definizione e i problemi che sono rimasti praticamente gli stessi, l’ipotesi pedonalizzazione è tornata sul tavolo, ma per creare una viabilità alternativa a favore di pedoni e biciclette in vista del prossimo autunno. "Per far ripartire la nostra città dobbiamo avere il coraggio di fare cose nuove e liberare strade, piazze e grandi spazi – spiega Vittorio Nessi, capogruppo di Svolta civica –. Finché ci toccherà convivere con il virus il nostro obiettivo deve essere quello di garantire il distanziamento sociale. Liberare strade significa eliminare l’invasione delle auto, restituire le strade del commercio ai commercianti. Come è stato fatto a Milano occorre tracciare subito piste ciclabili, almeno attorno alle mura. Liberare piazza Peretta, Roma e Cavour che devono essere messe a disposizione dei commercianti".

Secondo la minoranza sarà necessario allargare gli spazi per pedoni e biciclette anche in Borgovico, via Mentana e via Milano, ma in quest’ultimo caso il rischio è di creare un contenzioso con negozianti e commercianti che da anni si lamentano per la carenza cronica di parcheggi. Un argomento delicato che Palazzo Cernezzi sta affrontando studiando il tracciato della Ciclabile dei pellegrini, la grande pista pensata per collegare Londra alla Puglia, ora ferma a Cernobbio. Nel tratto che attraverserà la città, suddiviso in cinque tronconi e già finanziato per un valore di quasi 3 milioni di euro, la ciclabile dovrà passare proprio dalla zona del mercato coperto e salire poi verso Camerlata.

"Abbiamo sottoposto il progetto a revisione con l’obbiettivo di migliorarlo senza stravolgerlo – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Bella –. In particolare abbiamo inserito il passaggio da via Zucchi nel secondo lotto per mantenere una parte dei posti auto in via Mentana e risolvere la situazione di conflitto in piazza Vittoria che oggi esiste tra auto, pedoni, biciclette e mezzi pubblici, migliorando l’accesso dei mezzi provenienti da via Milano. Per quanto riguarda il terzo lotto abbiamo modificato il tracciato tra via Paoli e via Colombo, individuando un passaggio più diretto attraverso via Magni, via Paoli, via Cecilio".