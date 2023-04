Prima la febbre, poi la morte. Como piange Bianca, stroncata a 13 anni da un’infezione batterica

Como – Si svolgeranno questo pomeriggio alle 14.30 nella parrocchia di Tavernola, alle porte di Como, i funerali di Bianca Corengia la ragazza di appena 13 anni stroncata alla vigilia di Pasqua da un improvviso malore. La giovane abitava con i genitori e la sorella a San Fermo della Battaglia nella frazione di Cavallasca, ma aveva sempre vissuto a Como nel quartiere di Tavernola dove frequentava l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e dove vivono anche tutti i suoi amici.

Proprio insieme a loro la giovane mercoledì scorso aveva partecipato a una biciclettata, sorridente e allegra come sempre. Il malore che l’ha portata alla morte nell’arco di poche ore si è manifestato giovedì sera quando la giovane ha accusato una febbre molto alta e poi ha perso conoscenza. Nonostante il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Bergamo per Bianca non c’è stato niente da fare e venerdì, alla vigilia di Pasqua, il suo cuore ha cessato di battere. La notizia ha sconvolto tutti i suoi amici e compagni di classe che hanno preso parte alla veglia di preghiera organizzata per ricordarla, affidando il loro dolore anche ai social. I primi esiti dell’autopsia avrebbero indicato che la morte sarebbe sopraggiunta per un’infezione batterica che ha avuto un decorso fulminante.