Benemerenze cittadine. Scelti i nomi

L’amministrazione comunale di Merate ha deciso a quali cittadini verrà assegnata la benemerenza civica, l’Ambrogino d’Oro, il prossimo 7 dicembre in occasione della festa della città. A ricevere il riconoscimento saranno il dottor Dario Perego per essersi preso cura dei meratesi negli ultimi 40 anni, il Coordinamento di associazioni ‘Ora Basta’ per l’impegno nel difendere la parità di genere e alla memoria a Giulia Pozzebon (nella foto) per il suo impegno a difesa delle donne migranti. Nel corso della festa verranno consegnati encomi anche ai Volontari civici, alla Pasticceria Ravasi e il Garage San Carlo.