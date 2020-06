Bellagio (Como), 11 giugno 2020 - L'unica giustificazione per l'autista è che era straniero e non conosceva la strada, in particolare gli insidiosi tornanti che dal Ghisallo scendono in paese, fatto sta che questa mattina un tir si è bloccato lungo la Sp41 a Civenna, incastrato sul primo tornante subito dopo il santuario.

Incapace di andare avanti e indietro e con il rischio di finire di sotto l'autista ha chiesto aiuto e da Canzo sono arrivati i vigili del fuoco che poi hanno chiamato una seconda squadra in appoggio da Como con l'autogrù del comando, indispensabile per sollevare il rimorchio e liberare la motrice. Pesanti i disagi per il traffico, completamente bloccato per oltre un'ora.