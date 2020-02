Bellagio (Como), 28 febbraio 2020 - Il pellegrinaggio di una vita in Terra Santa si è trasformato in una vera e propria odissea per una comitiva di fedeli delle parrocchie di Bellagio e Vassena di Oliveto Lario. Ieri sarebbero dovuti rientrare con un volo aereo da Amman alla volta di Malpensa, ma il loro viaggio si è interrotto a Tel Aviv già un paio di giorni fa. Tutta colpa del coronavirus e dell’idea che ormai si è diffusa in tutto il mondo che in Italia sia in corso un’emergenza sanitaria. «Le comunicazioni sono molto difficili e siamo un po’ proccupati – spiegavano ieri sera dalla parrocchia di Bellagio – i guai sono iniziati mercoledì nel corso di uno spostamento all’interno di Israele». La comitiva, composta da una quarantina di parrocchiani guidati dal parroco don Simone Tiraboschi, era partita giovedì scorso quando di coronavirus si parlava solo in relazione alla Cina.

«Il pellegrinaggio è iniziato il 20 febbraio e si sarebbe dovuto concludere il 27, con la visita ai luoghi santi della Cisgiordania e di Israele. La partenza era da Malpensa, con scalo ad Amman e arrivo a Tel Aviv e il rientro prevedeva le stesse tappe, ma al contrario». Invece per colpa del coronavirus mercoledì i pellegrini sono stati fermati dalle autorità di Israele e non appena i militari si sono accorti che si trattava non solo di italiani, ma di lombardi, è scattato il cordone sanitario.

«Non sappiamo esattamente cosa sia successo – cercano di ricostruire in parrocchia – di sicuro però il programma di visite è stato interrotto per ordine delle autorità israeliane. Abbiamo sentito don Simone questa mattina (ieri ndr.) via Whatsapp ed è riuscito solo a scriverci che stanno bene, ma si trovano in Qatar e non sanno quando potranno rientrare». Molto dipenderà dal lavoro dei funzionari della Farnesina che stanno seguendo da vicino le evoluzioni della vicenda. Non è da escludere che dovrà essere messo a disposizione un aereo per riportare in patria i pellegrini di Bellagio e Vassena, probabilmente in buona compagnia visto che la stessa disavventura sarebbe stata condivisa con altri due gruppi italiani in visita in Terra Santa.