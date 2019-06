Bellagio (Como), 29 giugno 2019 - La prima lombarda ammessa alla fase finale nazionale di Miss Italia 2019 è Carolina Stramare, 20 anni, pavese di Vigevano. Carolina ha vinto ieri sera al Lido di Bellagio la prima regionale lombarda valida per Miss Eleganza.

Nell’arco di nove giorni la bella pavese si è assicurata la fase finale (probabilmente le prefinali si svolgeranno ancora a Jesolo, la finale in diretta tv a Milano). Infatti Carolina il 20 giugno si era aggiudicata la selezione di base a Segrate-San Felice, e si trattava della sua prima apparizione a Miss Italia. Anche la giuria del magnifico Lido di Bellagio presieduta dal manager della struttura Ferdinando Tipaldi e comprendente pure la vincitrice di Miss Lombardia 2014, Elisa Orlandi, ha voluto premiare lo stereotipo più tradizionale del concorso Miss Italia: Carolina Stramare è alta 179 centimetri, ha occhi verdi e capelli castani. Nella classifica di Miss Eleganza Lombardia la modella pavese altresì praticante dell’equitazione ha preceduto Carola Raimondi, bresciana di Toscolano Maderno, con la bergamasca Giorgia Ubbiali di Dalmine al terzo posto.

Il caldo ha messo a dura prova le aspiranti Miss Italia, presenti in riva al Lario fin dal primo pomeriggio per le prove generali. Hanno provato con 40 gradi il ballo in bikini. A Miss Eleganza hanno partecipato 23 finaliste regionali e dopo le prime 4 passerelle la giuria ha scelto le 6 della volata decisiva. Oltre a Carolina Stramare, Carola Raimondi e Giorgia Ubbiali hanno passato il turno Iryna Nicoli, comasca di Lanzo d’Intelvi, Alessia Artico, brianzola di Cogliate e Sara Conti di Albano Sant’Alessandro (Bergamo). Le sei papabili per la vittoria si sono poi cimentate nel saggio artistico in cui tra l’altro la Stramare ha recitato, la Raimondi si è esibita come ballerina di caraibico ( per due volte è stata Campionessa d’Italia ), Sara Conti ha danzato e miss Nicoli ha suonato il saxofono. Poi l’organizzatrice Alessandra Riva ha annunciato il verdetto definitivo per la gran gioia di Carolina Stramare. Dopo Carolina, Carola Raimondi e la pallavolista Giorgia Ubbiali sono state in pratica classificate a pari merito Nicoli, Conti e Artico. Miss Eleganza è unitamente a Miss Cinema il più prestigioso dei titoli satellite del concorso Miss Italia. Per ora Carolina Stramare se lo è aggiudicato a livello regionale ed essendo una modella c’è da scommettere che farà di tutto per conquistare la fascia “Eleganza” anche alla finale nazionale.

Il titolo Miss Eleganza venne creato nel 1950 per premiare Sofia Loren, seconda assoluta in quella edizione di Miss Italia. Alessandra Riva alla gara delle finaliste regionali al Lido della “perla” del Lario ha abbinato una selezione di base con 20 fanciulle partecipanti. Tra le ragazze col costume azzurro (per distinguerle dalle “regionali” che hanno sfoggiato quello nero ) ha prevalso la mora Marika Simone, 20 anni, statura 1, 76, di Lodi, alla quale è andata la fascia Miss Lido di Bellagio. Seconda si è classificata Sofia Plescia, 18 anni, studentessa di Milano e terza Sofia Foglia, che diventerà maggiorenne il 18 agosto, di Gallarate (Varese). Le prime tre potranno partecipare alle finali regionali. Il pubblico del Lido ha applaudito anche la quarta, Eleonora Pellegrini, 19, di Casnate con Bernate (Como), la lecchese quinta classificata Giorgia Arrigoni, 19, di Bulciago, e Martina Menesatti, 22, di Sondrio, sesta. Al grande ballo in bikini si sono cimentate insieme le protagoniste della regionale e quelle di Miss Lido, in tutto 43 fanciulle applauditissime. Nella serata di domani, domenica 30 giugno, ci sarà una selezione di base a Sant’Omobono Imagna, tra le Prealpi bergamasche. La prossima finale regionale è prevista sabato 6 luglio Triuggio, in Brianza, con in palio “Miss Rocchetta Lombardia”.