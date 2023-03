Bellagio, in 200 alla Camminata sul Monte San Primo contro i nuovi impianti sciistici

I partecipanti in vetta

Bellagio (Como), 13 marzo 2023 - Oltre 200 persone hanno partecipato alla Camminata sul Monte San Primo, organizzata ieri dal Coordinamento Salviamo il Monte San Primo, per contrastare il progetto che prevede nuovi impianti sciistici sulla montagna più alta del Triangolo Lariano. All'iniziativa hanno partecipato le 32 associazioni che compongono il Coordinamento, e molti giovani del Cai. I partecipanti, partiti dalla Colma di Sormano, una volta arrivati in vetta si sono ricongiunti col gruppo di Ape Milano e di Outdoor Manifesto, che ha gestito le iniziative a livello nazionale. Alla partenza e in vetta sono stati spiegati ai partecipanti, e ad alcuni escursionisti di passaggio, i motivi dell’iniziativa contro i nuovi impianti per lo sci in località San Primo.

“Come Coordinamento Salviamo il Monte San Primo – dicono gli organizzatori - siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione. Pertanto reiteriamo la nostra richiesta, già rivolta in più occasioni alla Comunità Montana Triangolo Lariano e al Comune di Bellagio, di rinunciare al progetto che prevede la realizzazione di nuovi impianti sciistici e l'innevamento artificiale sulle pendici del monte San Primo”.