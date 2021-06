Un vero e proprio "bazar del falso" è stato scoperto della Guardia di Finanza di Como in un appartamento di Arosio, nel Comasco, dove sono stati trovati e sequestrati oltre 200 capi d'abbigliamento e accessori tra cui scarpe, giubbotti e cinture con marchio contraffatto delle più note griffe: Nike, Alexander Mcqueen, Louis Vuitton, Gucci, Dolce & Gabbana, Colmar e Napapijri, dal valore di mercato di diverse migliaia di euro. Tutto è partito da un controllo di un'autovettura sulla Strada Provinciale Novedratese. I Baschi Verdi hanno scoperto che il conducente, un marocchino, trasportava nel bagagliaio un carico di calzature "firmate" contraffatte e pronte per essere vendute a prezzi "concorrenziali" sul mercato. I militari, insospettiti dalle modalità di confezionamento e dall'assenza della relativa documentazione fiscale, hanno eseguito una perquisizione presso nell'abitazione dell'extracomunitario, trovando un vero e proprio "negozio" di capi di abbigliamento contraffatti, stipati in una camera adibita a magazzino, all'interno di buste, armadi, bauli e scatoloni. L'uomo è stato denunciato per ricettazione e contraffazione.

