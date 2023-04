Bagno estivo più sicuro con 16 nuovi volontari

Durante l’estate sarà più sicuro fare il bagno sul Ceresio grazie ai 16 volontari che hanno superato e frequentato il corso di formazione per operatore di natante organizzato dall’Autorità di Bacino. A vigiliare sulla sicurezza dei bagnanti saranno 2 imbarcazioni, in forza alla Protezione civile di Lavena Ponte Tresa e al Nucleo mobile di pronto intervento di Porto Ceresio che presteranno servizio con la barella di salvataggio nautica anche sulla sponda comasca. I nuovi operatori sono abilitati alla conduzione delle unità nautiche a luce blu e assicureranno l’assistenza e il controllo delle coste, oltre al rispetto delle norme su navigazione mirate alla sicurezza degli utenti del diporto. "Potenziare gli interventi di prevenzione nelle acque del Ceresio è una priorità – sottolinea il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino –. Navigare rispettando le regole è fondamentale per tutelare tutti coloro che decidono di trascorrere una giornata o una vacanza sul nostro lago. Gli interventi fatti in questi anni ci hanno permesso di azzerare il numero di incidenti e vorremmo mantenere questo status. Anche per la prossima stagione continueremo a mettere in campo ogni tipo di controllo". R.C.