Aviaria negli animali domestici "Estinto il focolaio dei volatili In cani e gatto solo anticorpi"

di Federica Pacella

"La presenza della mutazione virale non deve creare inutile allarmismo, si è trattato di un caso isolato. Il sistema di controllo coordinato tra Ats Brescia e Izsler, con la supervisione del Crn per Influenza Aviaria e del ministero della Salute, ha mostrato di saper intervenire rapidamente e in modo opportuno per l’estinzione del focolaio che ha interessato solo i volatili domestici, mentre nei mammiferi è stata rilevata solo positività sierologica". A dirlo è Ats Brescia che, insieme all’Izsler, ha intercettato la presenza di anticorpi che certifica il contatto col virus dell’aviaria in cinque cani e un gatto di un allevamento del Bresciano, primo caso in Italia tra mammiferi domestici segnalato dal ministero della Salute il 4 luglio a Regioni ed enti di controllo.

Dopo la segnalazione di un veterinario, le analisi nell’allevamento familiare avevano confermato la presenza del virus H5N1 ad alta patogenicità nei volatili: come da norma, il focolaio è stato estinto e il monitoraggio sugli avicoli nel raggio di 3 km ha avuto esito negativo. La successiva analisi genetica del ceppo isolato ha evidenziato "nel corredo genetico del virus la presenza di una mutazione associata a un potenziale aumento della trasmissione della malattia dall’animale all’uomo" per cui si è provveduto anche all’indagine sierologica dei 5 cani e del gatto domestici asintomatici, riscontrando anticorpi verso il virus.

Negativo invece l’esito degli esami sulle persone entrate in contatto coi volatili abbattuti. Un caso isolato ma l’allerta rimane alta: come ricordato da Oms, Fao e Woah il crescente tasso di aviaria tra i mammiferi nel mondo preoccupa che il virus possa adattarsi per infettare gli umani.