Autostrada dei laghi, controesodo svizzero: code su A8 e A9 in direzione Como/Chiasso

Como – Lunghe code sull’autostrada dei Laghi in direzione Como/Chiasso, nella giornata odierna, domenica 11 giugno. Intorno a mezzogiorno e mezza, la coda aveva raggiunto i 5 chilometri e mezzo.

Già in mattinata numerose auto erano incolonnate subito dopo la barriera di Lainate, molte delle quali con targa elvetica. In Svizzera, infatti, il Corpus Domini è una festività e così molti cittadini hanno approfittato del lungo ponte da giovedì 8 giugno ad oggi per concedersi una vacanza. L’Italia, dal lago di Garda a Venezia, è una delle mete predilette e oggi è dunque giornata di controesodo, col il valico di Como/Brogeda sull’A9 inevitabilmente sotto pressione (a mezzogiorno si registravano 2 km di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso).

Agli automobilisti svizzeri si aggiungono poi quelli italiani che ‘fuggono’ da Milano in giornata, per una domenica sui laghi, Maggiore o di Como.