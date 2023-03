Autostrada A9 in tilt, causa tamponamento un’ora di coda

È bastato un banale tamponamento in galleria per trasformare in un incubo il venerdì di migliaia di automobilisti comaschi rimasti in coda per oltre un’ora sull’A9. L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per i due automobilisti, è avvenuto attorno alle 8.40 all’interno della galleria San Fermo, ridotta a una sola corsia di marcia per il cantiere che da lunedì è iniziato all’interno del tunnel gemello, in direzione Como. Un’auto e un furgoncino si sono tamponati, niente di drammatico, ma è stato sufficiente per mandare in tilt il traffico che era già parecchio congestionato. Le ambulanze, partite da San Fermo e Grandate, hanno faticato parecchio per riuscire a farsi largo tra le auto in colonna e non hanno avuto miglior sorte i vigili del fuoco. Alla fine si è formata una coda di quasi due chilometri e la situazione è tornata alla normalità solo dopo le 10. Un incubo che rischia di diventare la norma sull’A9 almeno fino alla fine di maggio.R.C.