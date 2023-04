Autobus, si cambia. Arrivano i mezzi elettrici grazie a sei milioni

Grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr a Como gli autobus che fanno servizio in città diventeranno elettrici. È infatti arrivato il via libera alla convenzione tra il Comune, le società Asf Autoline e Co.mo Fun&bus e l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese per l’acquisto di una decina di autobus a emissioni zero e relative infrastrutture di ricarica. Un’operazione a costo zero per il Comune e interamente finanziata dal Ministero delle Infrastrutture che ha messo sul piatto oltre 6 milioni di euro per l’acquisto di una flotta di autobus elettrici, almeno due dei quali entro la fine del 2024 per non perdere i fondi assegnati dal Pnrr. Lo stanziamento è dovuto al fatto che la città è stata inserita nell’elenco dei Comuni ad alto inquinamento per il Pm10. Palazzo Cernezzi ha deciso di investire le risorse per l’acquisto di bus elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica, in particolare 5.138.000 euro serviranno per acquisto di 10 bus elettrici e un milione di euro è stato destinato all’acquisto e installazione delle relative infrastrutture di ricarica.