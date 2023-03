Assistenza a un minore Il Municipio condannato

COMO

Palazzo Cernezzi è stato condanno dalla sezione civile del tribunale di Como a pagare 135mila all’amministrazione di Cucciago a titolo di rimborso per le spese sostenute per il progetto di affidamento di un minore a una comunità che ha sede in paese. La condanna risale al 30 maggio scorso, ben prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione, ma il debito è stato riconosciuto fuori bilancio solo nei giorni scorsi. Nel dettaglio si tratta di 120mila euro per il rimborso di quanto sostenuto per l’attuazione del progetto di affidamento del minore a una comunità, più le spese legali e altri costi riconosciuti al Comune di Cucciago, L’ennesimo salasso per il Comune di Como che nel corso del 2021 ha speso oltre 2,5 milioni di euro per i costi legati al mantenimento di minori, italiani e stranieri, presso strutture di affido e famiglie affidatarie. Una spesa monstre dovuta in parte al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati che ogni anno, da un po’ tutta Italia, raggiungono Como nel tentativo di passare la frontiera e raggiungere il Nord Europa passando attraverso la Svizzera.