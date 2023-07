Artigiani all’angolo Il caro-energia frena la locomotiva

La Lombardia si conferma "locomotiva" dei distretti produttivi europei, ma a pagare il conto sono le imprese artigiane messe all’angolo dal caro energia, l’inflazione e l’aumento del costo delle materie prime. È un quadro in chiaro-scuro quello tracciato da Cna Lombardia. "Le micro e piccole imprese lombarde non si sono mai fermate – conferma Giovanni Bozzini, presidente di Cna Lombardia – ma occorre diffondere la cultura della sostenibilità e potenziare le logiche di filiera". Tra il 2019 e il 2013 a fronte di Pil regionale cresciuto del 5%, l’export che è volato a +28% e gli investimenti che hanno registrato un +25% l’unico dato in controtendenza è il calo delle imprese artigiane, che segnano un -3,6%.

"Se osserviamo le dinamiche degli ultimi anni, ed in particolare dei primi mesi del 2023, possiamo senza dubbio constatare che le imprese non si sono fermate, ma serve di più – spiega Bozzini –. Dobbiamo tempestivamente accompagnare le micro e piccole imprese verso una diffusa "cultura della sostenibilità" nel modo di produrre, di vendere e di organizzare le risorse umane, potenziando le logiche di filiera come luogo in cui medie, piccole, microimprese si raccolgono in unico asse di competitività".

La Lombardia ha staccato Baviera, Catalogna e Renania, solo le Fiandre tengono il suo passo con una crescita del 4%, ma la recessione fa paura anche qui. "L’inflazione è all’otto per cento, un incremento dei prezzi che non corrisponde alla crescita di valore aggiunto da distribuire anche per l’annoso calo di produttività del sistema, dovuto perlopiù alla carenza delle infrastrutture, materiali e immateriali, e alla scarsa competitività dei servizi pubblici – afferma il Presidente di Cna Lombardia –. Questa situazione crea un problema salariale potenzialmente foriero di tensioni sociali. Inoltre la discesa parziale dei prezzi, dopo l’impennata speculativa degli ultimi tre anni, ci consegna un quadro in cui il costo dell’energia è molto più alto rispetto a quello del 2021. Come per l’energia, il costo delle materie prime scende troppo lentamente. A questo si aggiungono i segnali di difficoltà in alcune componenti del tessuto produttivo che lavorano in filiera con la Germania". Negli altri Paesi per dare respiro all’economia si sta utilizzando la leva della spesa pubblica: in Baviera nel 2021 il 2,1% del Pil è stato destinato a investimenti, in Lombardia solo lo 0,5%. Di questo passo la locomotiva rischia di rallentare.

Roberto Canali