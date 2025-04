Arte in città con il viaggio del rinoceronte

Rinoceronti, elefanti, fenicotteri, gorilla trasportati in un insolito e suggestivo contesto e colti in insolite azioni: opere che esplorano il limite tra ciò che è reale e ciò che sembra impossibile, un invito a lasciarsi trasportare in una dimensione nuova. Fino al 5 ottobre, via Regina, il lungolago di Cernobbio e gli spazi della Galleria Galp ospitano la mostra di Stefano Bombardieri "Il viaggio del rinoceronte e il paradosso del tempo". L’esposizione intreccia arte contemporanea e spazio urbano. Attraverso la figura del rinoceronte, si compie un itinerario iconografico nel mondo dell’arte, da Dürer a Salvador Dalì fino a molteplici artisti contemporanei.