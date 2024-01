Blitz nei boschi a Como, arrestato pusher: sequestrata droga, 19mila euro in mazzette termosaldate e due machete

Sorpreso a spacciare in un'area boschiva ad Arosio, in località Cascina Guasta, e arrestato in flagranza. In manette è finito un 22enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora. L’uomo aveva con sé 19mila euro divisi in mazzette termosaldate, che sono stati sequestrati in quanto ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sequestrati anche due machete, quattro telefoni cellulari e un ingente quantitativo di droga: 120 grammi di eroina, 540 di cocaina, 1055 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente.

Il blitz, coordinato dai carabinieri della tenenza di Mariano Comense si è avvalso del supporto dei Cacciatori di Sicilia. Alle prime luci dell'alba, è stata “cinturata” la zona, che era stata segnalata dai residenti per la ripresa di una intensa attività di spaccio. Nel frattempo i cacciatori si sono infiltrati, studiando i movimenti degli spacciatori, quindi li hanno seguiti per diverse ore, fino ad arrivare all'arresto del 22enne.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni con l'impiego di personale delle stazioni carabinieri e degli squadroni cacciatori.