Arrestato a Lipomo un ladro in flagranza, un anno e dieci mesi di reclusione

La padrona di casa lo ha sorpreso mentre rovistava nei suoi cassetti. Entoni Junior Fiser, disoccupato di 26 anni originario di Busto Arsizio e residente a Bernate Ticino, nel Milanese, domenica notte è finito direttamente in camera di sicurezza, arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Como in flagranza di furto in abitazione. L’uomo, assieme a un complice che è riuscito a fuggire, si era introdotto nell’abitazione di via per Montorfano a Lipomo, di una donna di origine cinese, titolare di un ristorante.

Rincasando verso l’una, al termine della serata di lavoro, si è trovata davanti ai due ladri che rovistavano nei cassetti: subito i due sono fuggiti, ma Fiser è stato bloccato da alcuni colleghi della donna, intervenuti in suo soccorso, che nel frattempo avevano chiamato i carabinieri, arrivati pochi attimi dopo.

Addosso l’uomo aveva un cacciavite con il quale aveva forzato un infisso, riuscendo a entrare, ma il furto è andato a vuoto: dall’appartamento non è stato portato via nulla, anche da parte del complice che si è dileguato, e che ora i militari stanno cercando di identificare. Fiser, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro, è stato arrestato e processato ieri per direttissimo, davanti al giudice Valeria Costi. Ha patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione, senza sospensione condizionale, agli arresti domiciliari. Pa.Pi.