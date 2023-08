Arrestati gestori pub Bedizzole: droga, munizioni clandestine

Avevano ricavato sul retro del locale una piccola stanza in cui avevano steso un paio di brandine per riposarsi, ma non solo. Nella stanza i carabinieri hanno trovato ben altro: droga e armi, nello specifico una gran quantità di munizioni clandestine. Protagonisti, due fratelli, titolari di un pub di Bedizzole, arrestati nelle scorse ore dai carabini della stazione locale.

I militari l’altro giorno - era il 16 agosto - sono andati a dare un’occhiata in quel pub chiuso da qualche tempo per una ristrutturazione. Un’attività di ispezione ordinaria, nell’ambito dei controlli quotidiani. L’idea, comunque, ha portato buoni frutti perché se a un primo sguardo gli ambienti apparivano in ordine, una ricerca più approfondita ha permesso di portare alla luce qualcosa di interessante sotto il profilo penale. Nella stanzetta infatti erano occultati stupefacenti: 170 grammi di hascisc suddivisi in vari panetti, alcuni grammi di cocaina, un paio di bilancini di precisione, sostanza da taglio e tutto l’occorrente per smerciare dosi.

Ma non è tutto. Nel corso della perquisizione nella medesima stanza sono state rinvenute 99 munizioni calibro 22 non denunciate, dunque illegalmente detenute. Proiettili sui quali sono in corso accertamenti per capirne la provenienza. Quanto basta comunque per arrestare i due titolari del bar, cinquantenni italiani finiti ai domiciliari con l’accusa appunto di spaccio e di detenzione illegale di armi. Ieri i baristi sono comparsi in tribunale per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto ma ha alleggerito la misura cautelare, modificandola in obbligo di firma in caserma.

Beatrice Raspa