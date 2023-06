Arosio, aggressione omofoba contro un cameriere: chiesto il giudizio immediato per lo stalker

Arosio (Como) – Mesi di insulti e denigrazioni, offese omofobe che da ottobre a maggio hanno perseguitato un ragazzo di 23 anni, cameriere in un locale pubblico del Canturino, finito nel mirino di Radek Santanocito, 20enne di Arosio.

Indagato per stalking e lesioni aggravate, a febbraio era stato raggiunto da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, e ora il procuratore capo di Como Massimo Astori, ha chiesto per lui il processo con giudizio immediato.

Le accuse sono giunte al termine delle indagini dei carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, che avevano ricevuto la denuncia della vittima, dopo un pestaggio avvenuto il pomeriggio del 4 ottobre.

Era stato il culmine di una condotta che, secondo le accuse, proseguiva da mesi, da quando Santanocito avrebbe iniziato a seguire il giovane per ricoprirlo di offese omofobe, arrivando anche a minacciarlo di morte. Senza alcun motivo apparente se non l’odio maturato nei suoi confronti.

L’aggressione, per la quale la vittima era finita in ospedale con un trauma cranico, era avvenuta nel tardo pomeriggio, dopo averla seguita mentre andava al lavoro. Arrivato nei pressi del locale dove avrebbe preso servizio, il giovane cameriere aveva raccontato di essere stato avvicinato nel parcheggio da un giovane che lui non conosceva, e che aveva iniziato a insultarlo con frasi omofobe.

Inizialmente aveva deciso di non rispondere e di avviarsi verso l’ingresso, ma lo sconosciuto lo aveva seguito all’interno, continuando a offenderlo e a denigrarlo, ancora una volta senza suscitare alcune reazione da parte del destinatario del suo accanimento.

Infine lo aveva atteso fuori dal locale, e quando il cameriere era uscito per fumare una sigaretta, se lo era trovato ancora accanto, subendo per l’ennesima volta i suoi insulti, per poi essere aggredito alla spalle, preso per il collo e colpito con pugni alla testa, proseguiti anche quando era finito a terra.

In suo aiuto era intervenuto un collega, che li aveva separati e consentito alla vittima di scappare. Santanocito era stato identificato dai carabinieri attraverso le telecamere di sicurezza, ricostruendo, anche attraverso testimonianze, le persecuzioni di cui si sarebbe reso responsabile. Ora dovrà decidere quale strada giudiziaria seguire.