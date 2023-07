Armato di tondini di ferro assalta il bus e spacca il vetro

Armato di due tondini di ferro, ha sfondato il vetro della porta di un bus di linea di Asf, per salire a bordo. Ma l’autista si è accorto del danneggiamento e ha chiamato la polizia. La pattuglia della Squadra Volante, intervenuta martedì sera alle 23 in via Bellinzona, nel giro si qualche minuto ha trovato un 24enne della Sierra Leone che si è incamminato a piedi, e che aveva con sé, all’interno dello zaino, due tondini di ferro da 30 centimetri, utilizzati poco prima per sfondare il vetro della porta chiusa, e salire. L’autista, che era impegnato alla guida, ha sentito un forte rumore provenire dalla parte posteriore, per poi notare il giovane che saliva e raccoglieva la barra finita a terra. Rintracciato è stato denunciato per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio.