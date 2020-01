Argegno (Como), 11 gennaio 2020 - La fretta, si sa, non è mai una buona consigliera specie quando si deve parcheggiare l'auto. Se ne è accorto a sue spese l'automobilista che questa sera, in piazza della Rimembranza, è riuscito nell'impresa di parcheggiare la sua auto non in mezzo, ma letteralmente sopra ad altre due, dopo aver perso il controllo della sua vettura mentre percorreva la strada sopraelevata.

Il cinquantunenne per fortuna non si è fatto nulla di grave, anche se sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo dopo che era rimasto incastrato a bordo della sua auto. Nessun ferito neppure tra i proprietari delle altre due vetture che per fortuna non si trovavano a bordo, quando sono stati chiamati non riuscivano a credere ai loro occhi.