Como, 30 luglio 2018 - Il Prefetto di Como, Ignazio Coccia, ha emanato oggi l’ordinanza per regolamentare il flusso dei veicoli e pedonale in alcuni tratti della S.S. 340 dir. “Regina” e della S. P. 71, Vecchia Regina, nei territori dei comuni di Argegno, Brienno, Laglio, Carate Urio e Moltrasio, per i giorni 2, 3, 6 e 7 agosto.Nell’ordinanza, che può essere consultata sul sito web della Prefettura – UTG, a questo link, sono elencati in dettaglio gli orari, le kilometriche e i luoghi delle misure intraprese.Il provvedimento, è stato emanato a fini preventivi e precauzionali per l’incolumità degli utenti stradali, in considerazione che in tali giorni, non in via continuativa ma secondo intervalli e necessità operative, si svolgeranno alcune riprese cinematografiche del film di produzione internazionale “Mistery Murder”, cui è stato dato già ampio risalto dai mass media, locali e non.Nell’occasione le riprese riguarderanno in cui saranno presenti esclusivamente gli operatori, gli stunt –men e personale di supporto logistico.