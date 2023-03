Appiano Gentile, incendio al Golf Club della Pinetina: un intossicato

Le fiamme hanno distrutto gli spogliatoi

Appiano Gentile (Como), 7 marzo 2023 - Allarme questa mattina al centro sportivo della Pinetina dove un incendio è divampato negli spogliatoi del Golf Club distruggendo parte del tetto della struttura. l'allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino quando il personale ha notato del fumo levarsi dalla struttura, poi le fiamme sono divampate. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco da Appiano e da Como.

Un uomo di quarantadue anni è stato soccorso dal 118 per una leggera intossicazione, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù che dovranno stabilire le cause del rogo.