Antico cascinale salvo Grazie ai fondi del Pnrr

Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione di Cascina Mordina, assegnati all’azienda Samoa Restauri Srl di Pontecagnano Fiano in provincia di Salerno che ha presentato un’offerta con un ribasso del 25,96% sull’importo a base d’asta di 2,5 milioni di euro, aggiudicandosi i lavori per 1.9333.220 euro. La sistemazione dell’immobile è finanziata grazie ai contributi del Pnrr che l’amministrazione comunale si è assicurata nei mesi scorsi presentando un articolato progetto di recupero. Grazie ai fondi in arrivo dall’Europa la storica cascina marianese cambierà pelle e ospiterà al piano terra un punto d’informazione per il pubblico in visita al parco, mentre ai piani superiori troveranno posto delle sale polifunzionali a disposizioni delle associazioni del territorio.

Anche il fienile sarà recuperato e accoglierà un punto di ristoro e un punto di accoglienza per gli escursionisti in visita al Parco delle Groane.