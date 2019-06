Como, 12 giugno 2019 - Non si può pagare con la vita il desiderio di concedersi un bagno nel lago, eppure negli ultimi quattro anni questo destino è toccato a quattro giovani e giovanissimi, l’ultimo Maxwell Osei di appena 15 è annegato di fronte a Villa Geno venerdì scorso, dopo essersi buttato dal pontile dell’imbarcadero pur non sapendo nuotare, per festeggiare con gli amici la fine della scuola.

«Qualche giorno fa si è consumata una tragedia, un ragazzo ha perso la vita nel lago, purtroppo non è il primo speriamo che sia l’ultimo – ha ricordato il sindaco, Mario Landriscina chiedendo per Maxwell un minuto di silenzio nel corso del consiglio comunale - Nella prima parte della mia vita ho cercato di operare insieme a quanti si occupano di questo tema, ma anche di andare nelle scuole e nelle comunità dei giovani cercando di trovare adesione e sensibilizzare».

Poi il sindaco ha messo l’accento sulla prevenzione: «Dobbiamo far capire quanto bisogna temere queste situazioni - ha insistito - per tutti i ragazzi come lui e per tutte le famiglie che hanno subito questa tragedia. Chiedo a ognuno di voi un contributo per una riflessione critica da offrire a questi ragazzi, non so se nelle centinaia di incontri che ho avuto nelle scuole sono riuscito a cambiare qualcosa. Penso che dobbiamo fare di più».

Le proposte non sono mancate a cominciare da corsi di nuoto nelle scuole come ha suggerito l’assessore allo Sport, Marco Galli, anche se nell’immediato si provvederà con la posa di nuovi cartelli nei punti della passeggiata più pericolosi, in aggiunta a quelli che già oggi ricordano il divieto di balneazione.

«A breve metteremo a disposizione degli alberghi e dei negozi degli opuscoli, realizzati in più lingue, per mettere in guardia dai pericoli del lago – spiega l’assessore alla Sicurezza, Elena Negretti – In più siamo pronti a collaborare con l’Ordine degli infermieri e alcune associazioni che ci hanno già garantito la loro disponibilità per una serie di incontri di formazione nelle scuole».