Angelo Molinari Premiato "Maestro del Folklore Lombardo"

Un premio che certifica la passione di una vita dedicata alla difesa delle tradizioni locali quello che riceverà domani Angelo Molinari, presidente de “I Bej“ di Erba nominato “Maestro del Folklore Lombardo“. A premiare l’erbese è stata la Federazione italiana trazioni popolari che ha deciso di conferirgli il riconoscimento al termine di una cerimonia che si svolgerà domenica a Tavernola Bergamasca, scelta come sede del reduno regionale. “I Bej“ insieme al loro presidente saranno gli ospiti d’onore della manifestazione. "Ho accolto questo riconoscimento con immenso piacere che mi ha caricato di orgoglio – spiega Molinari – ringrazio gli amici della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e i miei amici Bej per avermi supportato e sopportato per ben 68 anni e continuano a farlo". Fondati nel 1927 I Bej ormai da un secolo, una generazione dopo l’altra, sono i custodi del repertorio delle canzoni popolari, i balli, le bosinate e le tradizioni della Brianza. Una cultura che hanno portato letteralmente in tutto il mondo visitando, ospiti dei festival internazionali dedicati al folklore, la Russia, la Cina e tutta Europa. Per anni il gruppo ha organizzato l’Eurofolk Città di Erba ospitando oltre 200 gruppi in rappresentanza di 51 nazioni, una manifestazione che purtroppo manca dal 1999.