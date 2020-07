Alzate Brianza (Como), 8 luglio 2020 - Anche quest'anno a prendersi cura dell'area naturale dello Zoc del Peric sono i volontari del Circolo ambiente Ilaria Alpi che, nelle scorse settimane, si sono rimboccati le maniche e hanno eseguito diversi lavori di pulizia nel parco che si trova nel territorio comunale di Alzate Brianza. Un luogo molto importante per la salvaguardia ambientale, dove in questi anni si è fatto molto per sottrarre il paesaggio all'aggressione del cemento. “Grazie all’istituzione del PLIS “Zoc del Peric” - avvenuta nel 2009 tra Alzate e Lurago, a cui nel 2019 si è aggiunto Inverigo - si è permessa la salvaguardia di una superficie verde oggi pari a circa 200 ettari. Questo in un territorio che, in passato, ha subìto una gravosa urbanizzazione, come avvenuto ad esempio nell’adiacente area produttiva in località Pioppette. Per questo il nostro auspicio è che le aree a Parco vengano ampliate, poiché costituiscono un importante presidio per la salvaguardia ambientale del territorio e contro la cementificazione”, fa sapere il Circolo ambiente Ilaria Alpi. Le pulizie di inizio estate si sono rivelate indispensabili poiché quest’anno, a differenza delle ultime estati, non sarà possibile organizzare il Campo di Volontariato Internazionale, questo a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, che limita anche la possibilità che volontari esteri possano venire in Lombardia.

