Como, 7 agosto 2021 – E' ancora allerta meteo sul lago di Como. Dalla centrale operativa della Protezione civile è stato diramato un bollettino di codice atrancione per il pericolo di altri violenti temporali e il rischio di nuovi dissesti idrogeologici e frane, proprio mentre si sta cercando di sanare ancora i pesanti danni scatenati dall'ultima violenta ondata di maltempo. Per questo tutti con un occhio guardano il cielo, che a tratti è sempre più scuro e cupo, e con l'altro il livello del lago, che si sta lentamente ritirando, ma che potrebbe tornare a salire e invadere parte della città.

“Una vasta depressione centrata sulla Gran Bretagna convoglia correnti via via più umide ed instabili da Sudovest sulla Lombardia con instabilità tra oggi, sabato, e domani, domenica, più accentuata tra la serata odierna e il mattino di domenica, in seguito l'arrivo di aria più secca in quota determinerà una decisa attenuazione dell'instabilità – avvisano i meteorologi di Regione Lombardia - Dal pomeriggio odierno instabilità via via più marcata con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi via via più probabili dalla serata e specie sui settori occidentali. Sulla pianura la probabilità di temporali è generalmente bassa o molto bassa, un pò più elevata sui settori dell'alta pianura. I rovesci e temporali, anche di forte intensità, saranno probabili fino al primo mattino di domenica. Gli accumuli attesi fino a domenica, assai disomogenei a causa del carattere prevalentemente convettivo delle precipitazioni, risulteranno maggiori sui settori di Nordovest”. Preoccupazione anche su quel ramo di Como che volge a mezzogiorno, in provincia di Lecco, in particolare nella zona di Dervio, Bellano e dell'Alto Lario, per il timore di esondazioni del torrente Varrone e del Pioverna, oltre che di smottamenti.