Allarme sulle Alpi Gli svizzeri: "Fra tre mesi non avremo più acqua"

di Roberto Canali

L’allarme siccità non preoccupa solo la Lombardia, dove all’appello manca il 60% delle risorse idriche. L’allarme è scattato anche in Svizzera dove il rischio è di rimanere a corto di acqua entro i prossimi tre mesi. A sollevare il problema l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio che ha rilanciato l’allarme degli agricoltori.

"Per recuperare le mancate precipitazioni dei mesi scorsi sarebbero necessarie il doppio delle precipitazioni abituali entro la metà di aprile - spiega l’idrologo Massimiliano Zappa -. Il problema è legato alla mancanza di neve, molto scarsa sulle montagne nel periodo invernale". In attesa di una mano dal meteo l’unico strumento per scongiurare o rinviare gli effetti della siccità è cercare di risparmiare il più possibile lo spreco dell’acqua. Per questo in Svizzera stanno seriamente pensando, se entro l’inizio di aprile non arriveranno le piogge, di vietare il riempimento delle piscine, la possibilità di inaffiare i giardini e addirittura di lavare l’auto.

"Se i terreni rimangono aridi troppo a lungo - concludono all’Istituto federale - le temperature aumentano e soprattutto nelle città si possono formare delle isole di calore con effetti anche gravi per la salute dei soggetti fragili". Un brutto film in parte già visto lo scorso anno con la mancanza di precipitazioni, iniziata a dicembre del 2021, che è proseguita con rare eccezioni fino a giugno. Il calo delle risorse idriche, inferiori del 30% rispetto ai livelli medi, ha prosciugato il Ceresio rimasto per mesi al di sotto della soglia minima registrata nel 1965.

Lo stesso problema c’è stato sul lago Maggiore, con ripercussioni sulla navigazione e anche sul Ticino. Nei primi sei mesi dello scorso anno nel fiume Tresa sono stati rilasciati circa 228 milioni di metri cubi in meno rispetto alla norma e quest’anno rischia di andare anche peggio.

"I livelli dei corsi d’acqua e dei laghi sono molto bassi da più di un anno - spiegano all’Ufficio dei corsi d’acqua del Canton Ticino - il lago di Lugano può godere di essere più piccolo oltre che di aver ricevuto alcune precipitazioni in autunno. Mentre il lago Maggiore si mantiene su livelli molto bassi, per colpa delle pochissime precipitazioni nella primavera e nell’autunno del 2022".