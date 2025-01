Alla scoperta del Sociale, datato 1813 e della chiesa medioevale di San Provino

Cultura, storia, territorio e tradizioni religiose. Sabato 18 gennaio, alle 10, è in programma un nuovo tour che prevede la visita guidata al Teatro Sociale di Como e alla vicina chiesa medioevale di San Provino, un piccolo gioiello nascosto. Il programma, organizzato in collaborazione con Slow Lake Como, prevede l’apertura speciale del teatro, tra i più antichi e suggestivi del nord Italia, inaugurato nel 1813, con visita ad ambienti solitamente inaccessibili agli spettatori, come il dietro le quinte. Il Teatro Sociale di Como è noto anche come "Piccola Scala", per aver ospitato il teatro milanese dopo il bombardamento del 1943. A seguire la breve passeggiata nel centro cittadino fino alla vicina chiesa di San Provino, con visita guidata al piccolo e suggestivo edificio, oggi di rito ortodosso, focalizzando l’attenzione sulle sue caratteristiche artistiche e architettoniche e sui diversi culti praticati nel corso del tempo. (Info www.slowlakecomo.com).