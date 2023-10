Como, sequestrati 100 chili di alimenti mal conservati

Como, 24 ottobre 2023 - Controlli congiunti della Guardia di Finanza e della Polizia locale in piazza San Rocco e nelle vie limitrofe. Sabato sono stati sottoposti a controllo 50 autoveicoli e oltre 60 persone. Inoltre, anche con l’intervento delle unità cinofile antidroga, sono stati ispezionati 7 esercizi commerciali, accertando una serie di violazioni.

Tra queste, la mancata esposizione degli orari di apertura al pubblico, delle tabelle obbligatorie e in particolare della tabella dei sintomi dovuti alla concentrazione alcolica e dell’etilometro. Inoltre assenza dell’elenco allergeni dei prodotti sfusi posti in vendita non visibile al pubblico, mancata applicazione del manuale di autocontrollo da parte di un’attività di somministrazione alimentare e carenza dei requisiti igienico sanitari nei locali di preparazione e manipolazione alimenti.

In particolare, quest’ultima violazione ha portato al sequestro circa 100 chili di alimenti di origine animale, messi in vendita in condizioni di conservazione non idonee e privi di tracciabilità.

I funzionari di Ats Insubria, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale, fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Sono state, inoltre, constatate 3 mancate emissioni dei documenti fiscali e sottoposti a sequestro, per vendita senza autorizzazione quasi 25mila cartine e filtri per fumo. Domenica ulteriori controlli hanno consentito di individuare 3 lavoratori impiegati in nero in due pizzerie. Per entrambi gli esercizi commerciali è stato richiesto all’Ispettorato del Lavoro, un provvedimento temporaneo di sospensione dell’attività