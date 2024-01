Albese con Cassano, vasto incendio sul tetto di una palazzina di tre piani

Albese con Cassano, 10 gennaio 2024 – Intervento di soccorso in corso da parte dei vigili del fuoco ad Albese con Cassano (provincia di Como) in via Vittorio Veneto per domare il rogo che si è sviluppato sul tetto di una abitazione di tre piani, mini palazzina singola all’interno di un giardino.

Per contenere e spegnere le fiamme, stanno lavorando cinque squadre dei vigili del fuoco, intervenuti con l’autoscala: l’incendio ha già raggiunto dimensioni importati e avvolto tutta l’estensione del tetto, al di sopra della zona mansardata. Al momento non risultano feriti, ed è ancora presto per capire le origini del rogo, che tuttavia sembrano essere di natura accidentale.